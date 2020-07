Nowe skatepark i pumptruck, remonty boisk i basenów. Są pieniądze na inwestycje sportowe

We wtorek członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podpisała w tej sprawie umowy z beneficjentami.

- Wpłynęło do nas 235 wniosków o wsparcie, a kwota dofinansowania, o jaką ubiegali się w nich samorządowcy, przekroczyła trzykrotnie pulę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego programu. To pokazuje, że ta inicjatywa jest potrzebna. Samorządowcy widzą realne efekty tego wsparcia i aplikują do samorządu o środki - podkreślił cytowany w komunikacie marszałek Adam Struzik.