Komisja unieważniła zwrot Pięknej 49, sprawą zajął się sąd administracyjny

Powstał biurowiec

Sprawą nieruchomości przy Pięknej 49 komisja zajęła się w czerwcu. Przed wojną stała tam prywatna kamienica, która należała do czterech córek owdowiałej szlachcianki. Część nieruchomości (jedną ósmą) nabył inżynier, żołnierz AK Mieczysław Szenfeld. Nieruchomość została zwrócona w marcu 2011 r. prywatnym osobom. W imieniu Szenfelda, który był wówczas jednym z zaginionych byłych właścicieli, występował kurator. Już po reprywatyzacji odnaleziono jednak akt zgonu Szenfelda z 1974 roku. Po reprywatyzacji na działce Piękna 49 został wybudowany kilkupiętrowy biurowiec.

- Komisja, wydając decyzję, nie orzekała co do istoty sprawy. A zatem prawa następców po M. Szenfeldzie do uczestniczenia w postępowaniu zwrotowym nie są tą decyzją w żaden sposób wyłączone. Decyzja ta stwierdza jedynie nieważność decyzji reprywatyzacyjnej, wobec czego wniosek dekretowy musi być ponownie rozpatrzony przez prezydenta Warszawy i tym razem już przy udziale prawidłowo ustalonych stron tego postępowania - wskazała w poniedziałkowym uzasadnieniu wyroku sędzia Sobielarska.