Zostawili pięcioro małych dzieci w mieszkaniu. "Jedno wyszło i poprosiło, żeby się nimi zająć"

Śródmiejscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań przy ulicy Andersa. Była w nim piątka dzieci, które od rana pozostawały bez opieki. Maluchy przewieziono do szpitala na badania. Mają trafić do placówki opiekuńczej.

Policjanci z komendy przy Wilczej zostali wezwani w środę do bloku przy ulicy Andersa 27. - W mieszkaniu przebywało pięcioro dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat. Były pozostawione bez opieki. Zawiadomienie wpłynęło do nas od sąsiadki, ponieważ jedno z dzieci wyszło z mieszkania i poprosiło, żeby się nimi zająć - informuje Robert Szumiata, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.