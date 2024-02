Kasowniki przejdą do historii. Pięć firm chętnych na wdrożenie nowego systemu biletowego w Warszawie

Nowy system już za cztery lata

Kasowniki zastąpią nowe urządzenia

Całkowicie znikną jednorazowe bilety kartonikowe. Zastąpią je nasze karty płatnicze, zegarki, telefony. To do nich przypisane zostaną niezbędne do opłaty za przejazd informacje dzięki modelowi płatności bezgotówkowych opracowanym przez Visa MasterCard (Mass Transit Transaction/Pay As You Go). Stare kasowniki natomiast zastąpią nowe urządzenia, które posłużą do dokonania płatności za przejazd. - Nowy system pozwoli nam także zaplanować podróż. Wyznaczymy cel, a on wybierze najkorzystniejszą trasę, którą zmieni w razie konieczności oraz zaproponuje najkorzystniejszą opłatę - wyjaśnia Kunert.