Pięć warszawskich autobusów dojechało do Mikołajowa. Będą służyć mieszkańcom

Pięć autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych dotarło do ukraińskiego Mikołajowa nad Morzem Czarnym. Na granicę dowiozło je pięciu warszawskich kierowców.

Przekazane Ukrainie pojazdy to niskopodłogowe, przegubowe Solarisy Urbino z roku 2007, które jeszcze niedawno kursowały w Miejskich Zakładach Autobusowych. Autobusy o numerach taborowych: 8103, 8139, 8169, 8193 i 8195 od początku swoją służbę pełniły w zajezdni przy Woronicza. "To bardzo mocna konstrukcja, która dzięki odpowiedniemu serwisowi będzie mogła jeszcze długo służyć mieszkańcom Ukrainy" - zaznaczyły MZA. Na pokładzie autobusów do Mikołajowa trafiła też pomoc humanitarna – żywność, artykuły higieniczne, toaletowe i czystościowe, poza tym materace i poduszki.