"Pandemia nie odpuszcza. Notujemy rekordowe liczby zachorowań". Zebrał się sztab kryzysowy

W środę w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu, któremu przewodniczył prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, wzięli udział przedstawiciele służb, miejskich instytucji, operatorów energii i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej doktor Paweł Grzesiowski. Omawiali oni między innymi przygotowanie do działań w związku z rozwijaniem się piątej fali pandemii oraz kwestie utrzymania ciągłości działania instytucji.

"Tematami spotkania było omówienie stanu przygotowań służb ratowniczych, porządkowych i miejskich do działań związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się piątej fali koronawirusa SARS-CoV-2 - wariantu Omikron oraz omówienie kwestii utrzymania ciągłości działania wobec potencjalnych braków kadrowych wynikających z izolacji i kwarantann pracowników, zatrudnionych w instytucjach tzw. infrastruktury wrażliwej, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania miasta" - przekazał stołeczny magistrat.

Służby złożyły raport o gotowości organizacyjnej i sprzętowej do działań, w sytuacji zwiększenia się zachorowań podczas piątej fali koronawirusa. "Podsumowując posiedzenie, prezydent przypomniał, aby wszystkie podmioty w dalszym ciągu stosowały kluczowe zasady bezpieczeństwa, poprosił aby zachęcać swoich pracowników do szczepień, w tym przyjęcia trzeciej dawki szczepionki oraz do stosowania przez pracowników masek ochronnych typu FFP2" - poinformował ratusz.