Dwaj mężczyźni trafią do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, a jeden do aresztu

Tadżyk, Burkińczyk, Gruzin, Rosjanin, Białorusin, Ukrainiec i Kongijka zostali zatrzymani przez strażników granicznych po kontroli legalności pobytu. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Dwóch z nich zostanie umieszczonych w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a jeden do zakładu karnego.

Siedmioro cudzoziemców zostało zatrzymanych w poniedziałek w wyniku kontroli legalności pobytu, przeprowadzonych na terenie Warszawy i Piaseczna przez funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak poinformowała Dagmara Bielec, rzeczniczka NOSG, wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Tadżykistanu, Burkiny Faso, Gruzji, Rosji, Białorusi, Konga i Ukrainy.

Cudzoziemiec zatrzymany za narkotyki

- Dwóch z nich - Tadżyk i Burkińczyk - po raz drugi wpadli w ręce pograniczników. Nie zrealizowali postanowień wcześniejszych decyzji zobowiązujących do powrotu we wskazanym terminie i zamiast opuścić terytorium RP pozostali, świadomie decydując się na nielegalny status. Dlatego po zakończonych czynnościach administracyjnych skierowano wnioski do sądu o umieszczenie mężczyzn w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców - wyjaśniła Bielec.

Do kolejnych zatrzymań doszło w Piasecznie. Funkcjonariusze skontrolowali tam 47-letniego obywatela Ukrainy oraz 24-letniego Gruzina. Ukrainiec był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Piasecznie w celu odbycia kary 100 dni oraz jednego roku pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych. - Dzisiaj (we wtorek - red.) mężczyzna zostanie doprowadzony do aresztu śledczego - poinformowała Bielec.

Natomiast Gruzin, który przyjechał do Polski w kwietniu, mógł pozostać tylko do lipca. Mężczyzna nie podjął próby legalizacji swojego pobytu, czym - jak wskazała Bielec - "naraził się na konsekwencje administracyjne w postaci zobowiązania do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Schengen przez okres sześciu miesięcy".

Nielegalnie przekroczył granicę

- Pozostali cudzoziemcy – Rosjanin i Białorusin - przebywali w Polsce wbrew przepisom, bez wymaganych dokumentów pobytowych. Jak ustalono, obywatel Rosji dostał się do Polski nielegalnie, przekraczając granicę państwową z Białorusią. Obydwu mężczyzn zobowiązano do opuszczenia Polski - dodała rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału SG.

Ostatnią z zatrzymanych była obywatelka Konga, która nie wyjechała z Polski po odmowie udzielenia jej ochrony międzynarodowej. - Podczas wszczętego postępowania w kierunku zobowiązania do powrotu, kobieta złożyła kolejny wniosek o ochronę międzynarodową. Kongijce wydano Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca, a następnie zwolniono - podsumowała Bielec.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl