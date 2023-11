Najpopularniejsza linia łącząca Piaseczno z Warszawą będzie jeździć częściej

Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski przypomniał, że minął rok od wprowadzenia buspasa na Puławskiej, który "bezdyskusyjnie poprawił ofertę transportową". Przekazał, że czas przejazdu tego odcinka z prawie 40 minut spadł do 20.

Dodatkowe kursy linii 739

- Analizujemy na bieżąco napełnienie w poszczególnych liniach autobusowych. Linia 739 ma największe przesilenia w godzinach szczytu. Stąd po rozmowach z władzami Piaseczna zdecydowaliśmy, że uruchomimy dodatkowe kursy. Po to, żeby tę ofertę transportową, głównie dla mieszkańców Józefosławia, poprawić - podkreślił.

- Do czasu przebudowy układu drogowego na terenie gminy Piaseczno, będzie kursował na odcinku do ulicy Nadziei. W miejsce dotychczasowej oferty dojdą cztery kursy autobusów przegubowych na godzinę. Dzięki temu oferta, poprawi się niemal dwukrotnie w niektórych godzinach - dodał.

Przekazał, że liczba miejsc dla pasażerów z obecnych 630 zwiększy się do nawet 920 miejsc na godzinę. - Tylu pasażerów będziemy mogli przewieźć dzięki tej ofercie - dodał.

"Istotny krok"

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz podkreślił, że może się wydawać, że osiem dodatkowych kursów, to nie jest dużo. - Ale ten niewielki krok z perspektywy warszawskiej jest naprawdę istotny z punktu widzenia społeczności Józefosławia, ale też Julianowa, czyli miejscowości położonych na północ, bliżej Warszawy, ale też także północnych krańców Piaseczna - wyjaśnił.

Prace nad zmianą rozkładu

Przekazała, że nie będzie to związane z zabieraniem kierowców i autobusów z innych linii. - Część autobusów 12-metrowych będzie wycofana z kursowania na tej linii i zastąpiona autobusami przegubowymi, które będą kursowały na skróconej trasie od przystanku Nadziei do metra Wilanowska. Będzie to wymagało zaangażowania dodatkowych 3 albo 4 autobusów - wyjaśniła.