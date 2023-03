Wojsko ostrzega o ćwiczeniach "z użyciem śmigłowców oraz materiałów wybuchowych"

Nie tylko na poligonach

Jak podkreśla dowództwo, Wojsko Polskie ćwiczy nie tylko na poligonach. "Współczesne pole walki jest bardzo zróżnicowane, co doskonale pokazuje sytuacja na Ukrainie. Często pewne działania prowadzone są w terenie zurbanizowanym, w miastach i wsiach. Wszystko po to, by warunki jak najlepiej przygotowały żołnierzy do realnych działań. Szkolenie jest zaplanowane i przeprowadzone będzie z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa. To standardowa działalność szkoleniowa" - wyjaśnia w komunikacie.