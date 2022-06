Pensje burmistrzów są wyższe niż zarobki prezydenta stolicy

Burmistrzowie warszawskich dzielnic, poza jednym wyjątkiem, zarabiają więcej niż ich przełożony -prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W ich wynagrodzeniach są jednak spore różnice - wahają się one od 225 do 112 tysięcy złotych. Najwyższą pensję otrzymuje burmistrzyni Targówka Małgorzata Kwiatkowska.

Rządzący stolicą Rafał Trzaskowski zarobił w 2021 rok ponad 160 tysięcy złotych. To mniej niż w roku 2020 i mniej niż otrzymała za swoją pracę czwórka jego zastępców. Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, jedna z wiceprezydentek zainkasowała ponad dwa razy więcej niż jej szef.

W Biuletynie Informacji Publicznej są też dostępne oświadczenia majątkowe burmistrzów 18 warszawskich dzielnic. Okazuje się, że również podlegli Trzaskowskiemu burmistrzowie zarabiają znacznie więcej niż on. Rekordowe wynagrodzenie, ponad 225 tysięcy złotych, pobrała w 2021 roku burmistrzyni Targówka Małgorzata Kwiatkowska. Najniższą pensję za swoją pracę dostaje burmistrzyni Ochoty Dorota Stegienka - jedynie ponad 112 tysięcy rocznie i jest to jedyny włodarz dzielnicy, który zarabia mniej niż prezydent Warszawy.

Ile zarabiają warszawscy burmistrzowie?

Dorabiają w radach nadzorczych

Dla większości burmistrzów pensja urzędowa nie jest jedynym źródłem dochodu. Rekordzistą pod względem dodatkowych dochodów jest burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. Zasiada również w radach nadzorczych spółek: Veolia Energa Warszawa i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, za co rocznie otrzymuje ponad 98 tysięcy złotych. To, plus wynagrodzenie za pełnienie funkcji radnego województwa mazowieckiego (ponad 32 tysiące), sprawia, że całkowity jego dochód wyniósł w 2021 roku ponad 312 tysięcy złotych.