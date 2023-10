Pękła rura. Woda zalała dwa parki

Na miejscu był Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. - Wyciek był przy ulicy Puławskiej, przy parku Szustrów, w rejonie alei Andrzeja Panufnika. Strumień wody płynął skarpą wzdłuż parku, dopływał do pałacu Szustrów, okrążając go dwoma nitkami, po czym główną nitką opadał do parku Promenada i zatrzymywał się w rejonie stawu Promenada - relacjonował reporter.