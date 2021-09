Budynek - kamień ma nominację do prestiżowej nagrody architektonicznej

Wybudowany nad Wisłą budynek-kamień został nominowany do prestiżowej nagrody architektonicznej im. Miesa van der Rohe. To już czwarty warszawski obiekt wyróżniony w tej edycji konkursu.

I przypomniano, że ideą pawilonu jest "przybliżenie bogactwa nadwiślańskiej przyrody mieszkańcom" poprzez jego architekturę i działalność edukacyjną". "Bryła budynku przypomina swoją formą kamień polodowcowy, który można spotkać nad Wisłą, a w pełni przeszklony front otwiera Kamień na okoliczne łąki i lasy, zacierając granicę pomiędzy architekturą a naturą. Terenu wokół pawilonu został zagospodarowany, tak aby stworzyć przestrzeń zachęcająca do spędzania czasu i odkrywania nadwiślańskiej przyrody" - czytamy.

Nagroda im. Miesa van der Rohe

Nagroda Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe została ufundowana przez Komisję Europejską i Fundację Miesa van der Rohe. Jest przyznawana co dwa lata od 1987 roku. Nominacje zgłaszają eksperci z Europy, krajowe stowarzyszenia architektów zrzeszone w ramach Rady Architektów Europy oraz komitet doradczy nagrody. Od początku istnienia nagrody budynek z Polski wygrał tylko raz. W 2015 roku laureatem została Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Tegoroczna edycja konkursu z uwagi na pandemię COVID-19 została przełożona na 2022 rok. Listę nominowanych do ścisłego finału poznamy w styczniu, natomiast laureata nagrody w kwietniu przyszłego roku.

Konkurs ma dwa etapy. W styczniu ogłoszone zostały realizacje nominowane do Mies van der Rohe Award 2022 w pierwszej fazie (obiekty ukończone od października 2018 roku do października 2020 roku), natomiast we wrześniu organizatorzy konkursu ogłosili realizacje nominowane w drugiej fazie (obiekty ukończone między listopadem 2020 roku a kwietniem 2021 roku).