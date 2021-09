Emilia wciąż czeka na odbudowę, a zachowane elementy dachu niszczeją na Woli

Doskonale znany mieszkańcom Warszawy budynek salonu meblowego Emilia został rozebrany na przełomie 2016 i 2017 roku. Miasto planuje przywrócenie obiektu w formie zbliżonej do oryginału i z wykorzystaniem jego historycznych elementów - ma stanąć między Pałacem Kultury a parkiem Świętokrzyskim. Zachowane na wniosek stołecznego konserwatora zabytków, fragmenty Emilii są składowane przy zapleczu kompleksu handlowego przy Towarowej, niemal w centrum miasta. To charakterystyczne pofałdowane części dachu przykryte blachą oraz schody wewnętrzne.

"Ich stan jest zróżnicowany"

Podkreśliła, że teren jest stale monitorowany i strzeżony. Jednocześnie przyznała, że do ratusza od czasu do czasu wpływają informacje "o wstępie osób niepowołanych". Według naszego reportera, schronienia mają tam szukać osoby w kryzysie bezdomności.

Trwa dialog konkurencyjny

Zgodnie z planami ratusza, pawilon zostanie odbudowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W ubiegłym roku stołeczny ratusz poinformował, że chętnych jest pięć firm. Na jakim etapie inwestycja jest obecnie? - Trwa postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu "Nowej Emilii" w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Od października 2020 roku prowadzony jest w ramach postępowania dialog konkurencyjny z uczestnikami postępowania: Warbud PPP 1, Hochtief PPP Inwestycje Polskie 2, Budimex C, Fort Traugutta i NDI Projekt 102 – poinformowała Mydłowska-Krawcewicz. Dodała, że zakończenie tego etapu planowane jest do końca tego roku. Potem uczestnicy postępowania zostaną zaproszeni do złożenia ofert.