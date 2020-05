Paweł Tanajno usłyszał zarzuty i został zwolniony. Będzie sądzony w zwykłym trybie

Dwa zarzuty naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza policji usłyszał w poniedziałek Paweł Tanajno, lider sobotniego protestu. W niedzielę adwokat zatrzymanego zapewniał, że nie ma ku temu podstaw. Sprawa trafiła przed sąd, który orzekł zwykły tryb postępowania.

Jak przekazał w poniedziałek po godzinie 13 Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, oba zarzuty dotyczą naruszenia nietykalności osobistej policjanta. Jest to przestępstwo z artykułu 222 Kodeksu karnego, za które grozi do trzech lat więzienia. Z uwagi na przyspieszony tryb czynności prowadzonych wobec podejrzanego, policja nie może wnioskować o zastosowanie środków zapobiegawczych, na przykład w postaci tymczasowego aresztu.

Sąd zajął się sprawą Tanajny jeszcze we wtorek. Potwierdził to jego pełnomocnik Jacek Wilk. - Paweł Tanajno, który zgodził się na podawanie nazwiska i pokazywanie wizerunku, jest cały czas osobą zatrzymaną i czeka w tej chwili na przekazanie do sądu, który zdecyduje o jego dalszym losie - powiedział adwokat przed godziną 14.

Normalny tryb postępowania

Rozprawa zakończyła się po godzinie 16.30 i - jak przekazał nam Wilk - sąd doszedł do wniosku, że nie da się rozpoznać sprawy w trybie przyspieszonym. - Jest zbyt dużo dowodów do rozpatrzenia i wymaga to dalszego postępowania. Sprawa idzie więc do normalnego trybu postępowania. Zobaczymy, czy policja i prokuratura będą podtrzymywały akt oskarżenia - poinformował adwokat.

Tanajno został zwolniony. - Sąd postanowił nie orzekać środków zapobiegawczych i zarządzić bezzwłoczne zwolnienie - wyjaśnił Wilk.

Sprawę skomentował również sam zainteresowany. - Tych czterech policjantów złożyło fałszywe oskarżenia, że byli szarpani i popychani przeze mnie. Ja, jako samotny spacerowicz po ulicy Świętokrzyskiej i przy pomniku Kopernika, zostałem otoczony przez 300 policjantów, którzy źle zidentyfikowali stan faktyczny. Myśleli, że dziennikarze, którzy mnie otaczają, są częścią zgromadzenia. Policja, ratując się przed blamażem, ośmieszeniem, że wobec jednego człowieka wystawiła 300 policjantów, zmusiła prawdopodobnie te osoby do fałszywego oskarżenia - stwierdził Tanajno.

Zapowiedział również, że "nie da się zastraszyć i dalej będzie protestować". - Już nie tylko w sprawach przedsiębiorców, ale także o wolność w tym państwie i poszanowanie praw obywatelskich, prawa i konstytucji, żebyśmy nie skończyli pod dyktaturą Ziobry, Morawieckiego i Dudy - powiedział.

Dwie wersje zdarzeń

Paweł Tanajno został zatrzymany w sobotę podczas kolejnego protestu przedsiębiorców. Jak twierdzi stołeczna policja, Tanajno dwukrotnie dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, które polegało między innymi na szarpaniu i popychaniu funkcjonariuszy. Inną relację przedstawił w niedzielę pełnomocnik zatrzymanego. Według niego, kiedy już sobotni protest dobiegł końca, Tanajno oraz kilku dziennikarzy zostali otoczeni przez policję i kilkukrotnie informowali, że chcą rozejść się do domów. Z relacji Wilka wynika, że Tanajno miał pytać, czy został zatrzymany, ale nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi, próbował przejść przez kordon. - I w tym momencie został zatrzymany przez policjanta. To on fizycznie został przytrzymany, a nie odwrotnie. Nie ma żadnych uzasadnionych powodów, żeby stawiać mu zarzut naruszenia nietykalności. Taki zarzut można postawić osobie działającej z zamiarem umyślnym – powiedział Wilk.

Przekonywał też, że są nagrania, które to potwierdzają.

Marczak: działania policjantów były słuszne i prawidłowe

Do słów adwokata odniósł się na antenie TVN 24 rzecznik KSP. - Analizie nie podlegają tylko filmy, ale również świadkowie, a także przesłuchanie osób. Sąd ocenia cały materiał dowodowy. Jeżeli ktoś ocenia tylko na bazie nagrania, nie może być ekspertem. Jeśli chodzi o pana mecenasa, to nie spotkałem się jeszcze z takim adwokatem, który nie broniłby swojego klienta - powiedział Marczak.

W jego ocenie działania policjantów były "prawidłowe i słuszne". - Podkreślam jeszcze raz: jeśli będą powtarzać się tego typu sytuacje, kiedy wobec policjanta będzie kierowana agresja, skończy się to zatrzymaniem z naszej strony - stwierdził Marczak. I podkreślił, że gdyby działania policjantów związane z zatrzymaniem budziłyby wątpliwości, wówczas decyzja sądu byłaby inna.

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl, TVN 24