Wypadek na Łodygowej. Ranna pasażerka trafiła do szpitala, ciężarówka utknęła na przejeździe kolejowym

Jedna osoba została ranna w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na Łodygowej. Jak ustalił nasz reporter, w korku spowodowanym przez wypadek doszło do niebezpiecznej sytuacji. Ciężarówka utknęła pod opadającym szlabanem na przejeździe kolejowym.

Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku chwilę przed godziną 10. - Renault i ford zderzyły się na wysokości Łodygowej 56. Doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych, na jezdni leżą porozrzucane elementy uszkodzonych aut - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Na miejsce wezwane zostały policja i pogotowie ratunkowe. - Pasażerka forda trafiła do szpitala - informuje Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji. Dodaje też, że obaj kierowcy byli trzeźwi.

Początkowo z powodu działań służb zablokowany był przejazd w kierunku Radzymińskiej. - Utworzył się bardzo duży korek. Utknęli w nim kierowcy jadący od strony Ząbek - opisuje Zieliński. Dodaje też, że w pewnym momencie doszło do niebezpiecznej sytuacji. - Samochód ciężarowy utknął na przejeździe, gdy zaczęły zamykać się szlabany. Jeden z nich opadł na dach naczepy. Jego kierowca nie mógł wyjechać - zaznacza. Ciężarówka nie stał jednak bezpośrednio na torach i na szczęście nie doszło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem. - Przejechał obok, ale od naczepy dzieliły go milimetry - mówi nasz reporter.