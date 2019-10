Pasażer pozwał przewoźnika za spóźniony autobus. I wygrał

Sprawę opisał portal wp.pl. "Dwa lata temu pasażer warszawskiego autobusu czekał na przystanku kilkadziesiąt minut. Miał umówione spotkanie, więc ostatecznie zamówił ubera, a potem wystąpił do przewoźnika o zwrot kosztów" – czytamy. Przewoźnik, czyli Arriva Bus, miał mu odmówić, tłumacząc to koniecznością liczenia się z opóźnieniami przez pasażera.

"Są odpowiedzialni za terminowość odjazdów"

Sąd uznał także, że do obowiązków przewoźnika należy reagowanie w przypadku korków i zatorów. "Co więcej, właśnie przewoźnika, a nie ustalającego w Warszawie rozkłady Zarządu Transportu Miejskiego. Jeśli przewoźnik podpisał umowę na wykonywanie usługi, której częścią jest rozkład, według którego ma jeździć, to ma obowiązek się go trzymać" – czytamy z kolei w serwisie Transport Publiczny, który też relacjonuje proces.