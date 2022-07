Park Miniatur zdewastowany. Odbudowa modeli może kosztować nawet sto tysięcy złotych

Na naprawę potrzeba 100 tysięcy złotych

Rafał Kunach, jeden z założycieli Parku Miniatur mówi nam, że formalnie jest on zamknięty od wielu miesięcy. - W okresie pandemii otworzyliśmy się, jak tylko było to możliwe, jednak nie było dużego zainteresowania turystów, więc zdecydowaliśmy o zamknięciu - zaznacza na wstępie. O zniszczeniach wie. - Teren był ogrodzony. Po wichurze, jaką mieliśmy w Warszawie kilka dni temu, ogrodzenie prawdopodobnie się przewróciło - mówi.

Co było później, widzimy na zdjęciach. - To nie jest pierwsza sytuacja, kiedy miniatury zostały zniszczone. Obok znajduje się skatepark, do Parku Miniatur wielokrotnie przychodziła młodzież, by nielegalnie pić alkohol. Mieliśmy już sytuacje, gdzie ktoś na miniaturach malował Gwiazdę Dawida - opowiada.