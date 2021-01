Więcej pieniędzy od kierowców parkujących bez biletu. Ale ogólne wpływy z płatnej strefy spadły

Jak było rok wcześniej?

Ile "zarobiły" auta do e-kontroli?

"Przez miniony rok dwa, a potem trzy auta do e-kontroli w ZDM-ie przejechały ponad 68 tys. km i skontrolowały 1 342 313 parkujących pojazdów. Każdy z nich w praktyce dwa razy, bo kontrola polega na dwukrotnym – w przeciągu kilku minut – sprawdzeniu auta parkującego w tym samym miejscu. Chodzi o wykluczenie tych kierowców, którzy przed chwilą przyjechali i jeszcze klikają w aplikacji, albo właśnie poszli zapłacić do parkomatu" – informował Zarząd Dróg Miejskich.

E-kontrole doprowadziły do wystawienia 165 722 kar za brak opłaty. Według szacunków ZDM - który również podkreśla trudność w odnoszeniu danych z 2020 roku do tych z 2019 - jedno auto wykonuje pracę 10 pieszych patroli.

Podwyżka po 17 latach

We wrześniu ubiegłego roku stawka opłaty dodatkowej wzrosła z utrzymywanej od 2003 roku kwoty 50 do 250 złotych. Projekt uchwały w tej sprawie, przyjętej przez Radę Warszawy, zgłosił prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Osobom, które uiszczą opłatę w terminie siedmiu dni od wystawienia dokumentu, przysługuje stawka 170 złotych.

Od poniedziałku, 4 stycznia, zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, zdrożała też sama opłata za parkowanie w SPPN. Pierwsza godzina postoju kosztuje 3,9 zł zamiast 3 zł; druga 4,6 zł zamiast 3,60 zł; trzecia 5,5 zł zamiast 4,20 zł. Za czwartą i każdą kolejną godzinę kierowcy zapłacą 3,9 zł, a nie, jak do tej pory, 3 zł. Opłaty ponadto obowiązują w dni powszednie od godz. 8 do 20, a nie - jak do tej pory - do godziny 18.