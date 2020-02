Parkowanie na podwórkach tylko dla mieszkańców. Śródmieście chce iść śladem Woli

"Każdy chciałby parkować pod domem"

- Wychodzimy z założenia, że Śródmieście jest dzielnicą, gdzie brakuje miejsc podziemnych do parkowania, jak również miejsc do parkowania naziemnego. Śródmieście się rozbudowuje, mieszkańcy mają po dwa, trzy samochody. Chcemy, żeby chociaż to jedno miejsce parkingowe było zapewnione dla każdej rodziny, bo każdy ma powód, żeby zawieźć dzieci do przedszkola, pojechać po zakupy. I każdy chciałby parkować pod domem, a nie dwa kilometry dalej, bo jest jakaś uroczystość, impreza, bo zaparkowały osoby, które przyjechały z zewnątrz. Nie ma tak w innych dzielnicach i chcielibyśmy uszanować mieszkańców Śródmieścia - przekonywał radny.