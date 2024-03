Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że nowych parkomatów na ulicach Warszawy pojawi się dokładnie 1910, czyli o 197 mniej niż dotychczas. Z analiz drogowców wynika, że zapotrzebowanie na parkomaty spadło. "Urządzenia będą różnić się od siebie wielkością i funkcjonalnością. 1100 z nich będzie służyło wyłącznie do opłacania postoju kartą lub blikiem. W pozostałych 810 będziemy mogli posługiwać się również bilonem" - podaje ZDM.

Mniej parkomatów na bilon

Zmniejszenie liczby parkomatów przyjmujących bilon to - jak wskazują drogowcy - oszczędność dla miasta. Do ich obsługi potrzebne są dodatkowe osoby. Są to też urządzenia bardziej awaryjne i droższe w eksploatacji.