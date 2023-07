Huśtawki i trampolina wygrodzone taśmą. Problemy na popularnym placu zabaw

Oddany do użytku po modernizacji jesienią ubiegłego roku plac zabaw w parku Żeromskiego na Żoliborzu został częściowo wyłączony z użytku. Awarii uległy huśtawki oraz trampolina. Jak zapewnia rzeczniczka prasowa stołecznej zieleni, urządzenia będą dostępne najpóźniej do końca przyszłego tygodnia.

Jesienią ubiegłego roku zakończyła się modernizacja placu zabaw w parku Żeromskiego. Część dotychczasowych urządzeń do zabawy została poddana renowacji, przybyło też nowych, wykonanych głównie z drewna – dla maluchów, do zabawy z piaskiem oraz zestawy sprawnościowe i równoważnie dla starszych dzieci. Pojawiła się nowa strefa wypoczynkowa z siedziskami i zadaszeniem w postaci drewniano-stalowej pergoli oraz teren do swobodnych zabaw na trawie.