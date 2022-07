Wakacyjne animacje i warsztaty w Parku Rzeźby na Bródnie

Letni program w Parku Rzeźby przygotowany został przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej we współpracy z lokalną społecznością. To już czternasta edycja wydarzenia, odbywająca się pod hasłem "Co mówi Park". Kuratorzy odpowiedzialni za planowanie wydarzeń wzięli pod uwagę dwa czynniki: potrzebę regularnej obecności w zielonej przestrzeni oraz konieczność oddania inicjatywy mieszkańcom, nowym sąsiadom z Ukrainy oraz artystom i artystkom.