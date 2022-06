Odnowione alejki, stoliki do gier i zamgławiacz na placu z Żyrafą. Park Praski zyskał nowe oblicze

Modernizacja Parku Praskiego dobiegła końca. Osoby z niepełnosprawnościami będą miały do niego łatwiejszy dostęp. Na alejkach pojawiła się nowa nawierzchnia, są też zmiany na placu z Żyrafą. Latem będzie tam działał zamgławiacz, a najmłodsi zyskali miejsce do gier terenowych.

Od strony Wybrzeża Helskiego do wejścia do parku prowadzi nowa alejka i wyremontowane schody. Odnowiona jest też alejka, którą dojdziemy w kierunku skrzyżowania alei "Solidarności" i Jagiellońskiej.

Zmiany na placu z Żyrafą

Na placu z Żyrafą pojawił się nowy element - zamgławiacz z płyt granitowych. Pełni on nie tylko funkcję chłodzącej atrakcji, ale też pozwala najmłodszym na zabawę, dzięki wygrawerowanym na nim grom terenowym. "To realizacja pomysłu mieszkańców z budżetu obywatelskiego. Dodatkowo entuzjaści gry w szachy mogą skorzystać ze stolików do gry. Wokół placu z Żyrafą i placu zabaw pojawiły się też elementy dekoracyjne wykonane z drewna dębowego" - opisuje ratusz w komunikacie.