Bulwar, pomosty i platformy widokowe. Tak się zmieni dziki park wzdłuż Wisły

Uzasadnienie wyboru

W uzasadnieniu sąd konkursowy wskazał, że w zwycięskim projekcie "dopełniono elementy kompozycji zieleni, wzmocniono wykorzystanie procesu sukcesji naturalnej, co zapewni utrzymać krajobrazowy charakter parku".

"Ochrona przyrody utrzymana jest poprzez wzmocnienie enklaw oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników, poprzez wprowadzenie elementów regulacji ruchu w formie udogodnień (pomosty i platformy widokowe) lub barier utrudniających dostęp do szczególnie cennych obszarów (nasadzenia rodzimych krzewów, wprowadzenie elementów land art (działalność artystyczna, której obszarem działania jest środowisko naturalne - red.), utrzymanie naturalnych terenów podmokłych)" - czytamy w uzasadnieniu.

30 tysięcy złotych nagrody

Zwrócono uwagę również na małą architekturę będzie wpisywać się w nadwiślański obszar zalewowy. "Organiczne formy przestrzenne naturalnie korespondują z charakterem miejsca poprzez odwołanie się do nanosów rzecznych" - podkreślono.

Na wizualizacjach projektu rzuca się w oczy bulwar z betonowych płyt usytuowany na wale przeciwpowodziowym. Obecnie również znajdują się tam betonowe płyty, ale bardzo już wysłużone. Od strony wspomnianej przyszłej stacji metra oraz Trasy Toruńskiej pojawiają się elementy służące do rekreacji. Mamy tu ogród sensoryczny, naturalny plac zabaw, łąkę rekreacyjną, boisko, mini-kosz, pump truck oraz ogrody deszczowe. Równolegle do betonowego bulwaru, bliżej brzegu, pobiegnie aleja żwirowa, która zastąpi dziką ścieżkę. Pomiędzy dwoma duktami zaplanowano między innymi drewniany pomost, siedziska i elementy land artu. Również w sąsiedztwie rzeki zaplanowano platformę widokową z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownia, która zwyciężyła, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie zamówienia.

Park naturalny czyli jaki?

"Idea parku jest podobna jak w parkach krajobrazowych, co oznacza, że teren będzie zachowany w takiej formie, w jakiej jest on obecnie. Nie będzie on przypominać parków typowo miejskich, gdzie np. buduje się place zabaw czy zakłada nowe rabaty. Na Golędzinowie mogą powstać elementy małej architektury, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej, które będą nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter tego terenu" - podkreśliła w komunikacie stołeczna zieleń.