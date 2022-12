Proboszcz wycofał projekt budowy apartamentowca przy zabytkowym kościele na Muranowie

Proboszcz parafii św. Augustyna wycofał projekt budowy sześciokondygnacyjnego apartamentowca w sąsiedztwie zabytkowego kościoła przy ulicy Nowolipki na Muranowie - poinformował we wtorek mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków.

"Zwróciłem się z prośbą i apelem do księdza proboszcza parafii pw. św. Augustyna na warszawskim Muranowie o wycofanie projektu inwestycji budynku przy ul. Nowolipki" - poinformował w mediach społecznościowych mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Jakub Lewicki. "Uważam, że działania inwestycyjne w tym rejonie powinny być poprzedzone porozumieniem społeczności lokalnej, które rozwieją wszelkie wątpliwości. W takich przypadkach rozmowa wszystkich stron zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Warto tutaj wykorzystać doświadczenia mediatorów, co deklaruję" - przekazał Lewicki.

Lewicki przypomniał, że teren wokół parafii należy do układu urbanistycznego znajdującego się w Gminnej Ewidencji Zabytków. "Zgodnie z przepisami, wieloletnią praktyką i orzecznictwem sądowym nie zakazuje to dokonywania zmian, szczególnie gdy nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a tak jest w przypadku okolic muranowskiej parafii. Każda nieuzasadniona odmowa zabudowy zostanie uchylona na drodze sądowej. Dlatego też konieczna jest rozmowa i dialog związany z planowaną inwestycją w tym rejonie" - zaznaczył MWKZ.

Plany proboszcza

O planach proboszcza parafii św. Augustyna na Nowolipkach, który planuje wybudować obok zabytkowego kościoła sześciokondygnacyjny budynek informowaliśmy na tvnwarszawa.pl na początku grudnia. Według proboszcza ma to być "dom katechetyczny", z kolei mieszkańcy i aktywiści zaznaczają, że we wniosku, który trafił już do wolskiego urzędu dzielnicy, widnieje informacja o budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze i podziemnym parkingiem.