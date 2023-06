"Wróżymy równość i piękność". Tęczowa parada idzie przez Warszawę

Parada Równości idzie przez centrum Warszawy. Kolorowy pochód wyruszył sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Przed startem do uczestników i uczestniczek pochodu przemówili prezydent Warszawy oraz merka Paryża. Do późnego popołudnia należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Warszawska Parada Równości rozpoczęła się po godz. 14. Auta i platformy ustawiły się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Stamtąd parada przejdzie ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręci w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską.

"Cała społeczność LGBT+ w Warszawie zawsze będzie bezpieczna"

Tuż przed startem marszu do zgromadzonych przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Ten sygnał z Warszawy płynie nie tylko do Polski, ale do całego świata, że Warszawa jest europejska, jest uśmiechnięta, jest tolerancyjna - mówił Trzaskowski. - W Pakcie Wolnych Miast prezentujemy przywiązanie do wartości. Ta solidarność, to wzajemne wspieranie się, jest niesłychanie istotne - podkreślił.