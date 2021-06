Parada Równości z patronatem Rafała Trzaskowskiego

W piątek biuro prasowe Parady Równości poinformowało, że po raz drugi w historii imprezy paradę patronatem obejmie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Niezmiernie cieszymy się, że prezydent po raz kolejny obdarzył nas swoim zaufaniem. Już 19 czerwca Warszawa stanie się ponownie stolicą polskiej tolerancji i równości. Zapraszamy wszystkich serdecznie do wspólnego świętowania - mówi cytowana w komunikacie prasowym Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości, która od 5 lat organizuje Paradę Równości w Warszawie.

Postulaty Parady Równości 2021

Jak zaznaczają organizatorzy Parady Równości, jej celem nie jest wyłącznie samo świętowanie. Towarzyszy jej szereg postulatów, To m.in. wezwanie do prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej dotyczącej wszystkich mniejszości, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej, tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidacja barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup czy zaprzestanie niszczenia środowiska.