Powraca Parada Równości. "Z mniejszym rozmachem, ale większą mocą"

Warszawska Parada Równości powraca po przerwie spowodowanej pandemią. 19 czerwca uczestnicy wydarzenia przejdą ulicami Warszawy, by celebrować wolność, równość i wzajemną tolerancję. Tegorocznej edycji towarzyszy 12 postulatów związanych z wdrażaniem polityki antydyskryminacyjnej, zwalczaniem mowy nienawiści i dążeniem do zalegalizowania pełnej równości małżeńskiej.

W ubiegłym roku Parada Równości nie mogła odbyć się z powodu pandemii. Obecnie nadal obowiązują obostrzenia, ale po ich poluzowaniu od 6 czerwca w zgromadzeniach może brać udział do 150 osób. Fundacja Wolontariat Wolności, która od kilku lat odpowiada za organizację Parady Równości, poinformowała we wtorek, że tegoroczny marsz został już zarejestrowany przez urząd miasta.

Jak wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl Rafał Wojtczak z biura prasowego Parady Równości, organizatorzy zarejestrowali w sumie kilkanaście zgromadzeń. Ich uczestnicy mają pojawiać się na trasie w pewnych odstępach, by zachować zasady bezpieczeństwa. "Parada Równości od lat znana jest z dbania o względy bezpieczeństwa i współpracę ze służbami porządkowymi. W tym roku troska o zdrowie i bezpieczeństwo nabiera szczególnego charakteru, dlatego organizatorzy proszą wszystkie uczestniczki i uczestników Parady o noszenie maseczek i zachowywanie bezpiecznych odstępów" – czytamy w komunikacie.

12 postulatów

Tegorocznej Paradzie Równości przyświeca 12 postulatów, do których realizacji będą wzywali uczestnicy marszu. Chodzi między innymi o wezwanie do prowadzenia aktywnej polityki antydyskryminacyjnej dotyczącej wszystkich mniejszości, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej, tańszy dostęp do kultury, miastotwórcze działania w przestrzeni miejskiej, zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu i likwidacja barier architektonicznych dla zmarginalizowanych grup czy zaprzestanie niszczenia środowiska.