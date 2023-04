Kilka tysięcy wolontariuszy rozdaje papierowe żonkile. 450 tysięcy w sześciu miastach

Papierowe żonkile w Warszawie

W stolicy wolontariuszy z papierowymi żonkilami można spotkać m. in. na "patelni", przy stacji metra Centrum. W wolontariat zaangażował się Radomir Witt, reporter TVN24. Na antenie powiedział, że jest to miejsce szczególne. - To tu krzyżują się drogi mieszkańców i mieszkanek Warszawy - podkreślił Witt. Dodał także, że to miejsce, w którym symbolika powstania w getcie warszawskim jest obecna dookoła. Jest tam też mural przypominający o tym wydarzeniu.