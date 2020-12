Palma z ronda de Gaulle'a skończyła 18 lat. "Boję się o Was, przyjaciółki i przyjaciele"

Słynna palma ze skrzyżowania Alej Jerozolimskich i Nowego Światu uzyskała pełnoletniość. Z okazji urodzin przygotowano orędzie z ważnym, ekologicznym przesłaniem do warszawiaków.

"Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich" to praca zainspirowana wizytą artystki w Izraelu. Ma przypominać o tym, skąd wzięła się nazwa jednej z głównych arterii Warszawy (Aleje Jerozolimskie prowadziły kiedyś do osady Nowa Jerozolima, położonej za dzisiejszym placem Zawiszy). Wykonał ją amerykański producent, za prawie 12 tys. dolarów. Jest imitacją palmy daktylowej, występującej w Azji Mniejszej i północnej Afryce. Prace nad jej wyprodukowaniem i postawieniem trwały półtora roku.

"Koniec z emitowaniem dwutlenku węgla"

Z okazji 18. urodzin palmy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które opiekuje się instalacją, opublikowało list z ważnym przesłaniem "od palmy" do mieszkańców miasta. "Odzywam się, ja, sztuczne drzewo, bo zaczynam się niepokoić. Nie martwię się o siebie, choć wiem, że czeka mnie przeprowadzka. Boję się o Was, przyjaciółki i przyjaciele" - czytamy w liście.

Wyrażony w orędziu niepokój dotyczy zmian klimatycznych, do których przyczyniają się ludzie. "Koniec z tym ryciem w ziemi, emitowaniem dwutlenku węgla do atmosfery, wycinaniem lasów, zjadaniem zwierząt. To nie są żarty. Naprawdę musicie się zmobilizować, natychmiast zmienić sposób, w jaki wytwarzacie żywność i czerpiecie z zasobów planety, musicie ułożyć sobie zupełnie na nowo relacje z innymi istotami".