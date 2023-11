"Siwy dym aż piekł w oczy". Spalali odpady z produkcji mebli

Palił odpadami z produkcji mebli

"Uchylne wieko służyło do wrzucania lakierowanych odpadów z produkcji mebli, których spalanie prowadzi do emisji bardzo szkodliwych związków chemicznych" - wyjaśnili. Także i w tym przypadku właściciel warsztatu został ukarany, zgodnie z przepisami prawa, a także zobowiązany do demontażu pieca.