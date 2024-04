Pacjentka potrzebowała pomocy, ale nikt nie zareagował. Wezwała do szpitala pogotowie

Pogotowie do szpitala

Jak podała gazeta, pacjentka zatelefonowała do rodziny. "Powiedziała, że źle się czuje, a na oddziale nie może się doprosić, by ktoś do niej przyszedł" - czytamy. Rodzina miała polecić kobiecie zadzwonienie na numer alarmowy. Tak też zrobiła.

"Był taki telefon, potwierdza to również pogotowie, natomiast my niestety nie wiemy, kto zadzwonił. Biorąc pod uwagę stan pacjentki, nie sądzę, żeby to ona sama zadzwoniła. Jest prowadzona analiza tej sytuacji. Nie możemy na ten moment wskazać winnego. Pacjentka była w stanie bardzo ciężkim i to nie z powodu zabiegu, który przeszła, ani z powodu rzekomego nieudzielenia jej pomocy, a z powodu choroby. Jej śmierć nie ma związku z przeprowadzonym zabiegiem"- tłumaczyła "Super Expressowi" rzeczniczka szpitala, Barbara Mietkowska.