Kolorowe żelki z odurzającym dodatkiem

W opakowaniach ze znakami znanej firmy były kolorowe żelki. Pozornie zwyczajne, ale z dodatkowym, odurzającym składnikiem. Policjanci zatrzymali 32-latka, który usłyszał zarzut posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu narkotyków.

- Narkotykowi przestępcy w produkcji różnego rodzaju środków odurzających i substancji psychotropowych nie znają granic. Podczas jednej z ostatnich realizacji stołecznego wydziału do walki z przestępczością narkotykową policjanci wśród zabronionych prawem substancji zabezpieczyli zabezpieczyli różnokolorowe żelki z zawartością środka odurzającego w postaci Delta-9-THC - mówi Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

- Znajdowały się w 152 opakowaniach z napisami znanej i popularnej na rynku firmy spożywczej. Miały trafić do obrotu z zabezpieczonymi 300 gramami ziela konopi oraz 1120 gramami haszyszu - dodaje.

Zaczęło od przeszukania auta

- Kiedy pojawili się na jednej z ulic, zauważyli, jak będący w ich zainteresowaniu mężczyzna wspólnie z kolegą wynosi z mieszkania paczki i wkłada je do zaparkowanego nieopodal samochodu marki Chrysler. W tym momencie policjanci postanowili przystąpić do działania. Przeszukali samochód, w którym znaleźli buteleczki z nieznaną substancją oraz żelki - opisuje rzecznik.

Następnie, w trakcie przeszukania mieszkania i kolejnego samochodu użytkowanego przez 32-latka, znaleźli i zabezpieczyli wagę elektroniczną, zgrzewarkę próżniową wraz z pakietami foliowymi oraz urządzenie elektroniczne do drukowania etykiet.

32-latkowi grozi 10 lat więzienia

- Zatrzymany 32-latek trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty posiadania i przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości zabronionych prawem substancji - poinformował Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.