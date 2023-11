Otworzą ulicę na Białołęce. Autobusy zmienią trasy

Nowe trasy autobusów

Mieszkańcy będą mieli bliżej

Mieszkańcy osiedla przy ulicy Verdiego będą mieli bliżej do autobusów linii 134, bo dotychczas musieli chodzić do nich do przystanku przy Zdziarskiej. Tą linią będą mogli dojechać tak jak dotychczas, bezpośrednio na Marymont do pierwszej linii metra, a w weekendy dodatkowo także do drugiej linii, do stacji Bródno. Połączenie ze Szkołą Podstawową nr 361 przy ulicy Ruskowy Bród zostanie utrzymane autobusami 134 zatrzymującymi się na przystanku Pucciniego przy wejściu do tej szkoły od strony ulicy Verdiego.