Świąteczny prezent drogowy. Udrożnią Gagarina, wpuszczą kierowców na Spacerową

Najpóźniej 23 grudnia ma zostać udrożniony przejazd od Puławskiej przez Goworka, Spacerową i Gagarina do Czerniakowskiej (łącznie to dwa i pół kilometra trasy). Ograniczenia w tych miejscach w związku z budową tramwaju do Wilanowa od kilku miesięcy paraliżują ruch na Mokotowie.

W najbliższych dniach kierowcom udostępniony zostanie ciąg Puławskiej, Goworka, Spacerowej i Gagarina – aż do Czerniakowskiej. Ruch drogowy wróci też na kluczowe dla dzielnicy Mokotów skrzyżowanie Gagarina, Spacerowej i Belwederskiej. Będzie już można skręcić z Puławskiej w Goworka i zjechać w dół do Dolnego Mokotowa. To połączenie drogowe było niedostępne od maja – w czasie prac nad torowiskiem, jezdniami i odbudową ciepłociągu. Stopniowe włączanie ruchu drogowego na tym ciągu potrwa kilka dni - przekazał w środę stołeczny ratusz.

Zmiany na skrzyżowaniu Spacerowa, Belwederska, Gagarina

Pod koniec roku na placu Unii Lubelskiej wróci organizacja ruchu sprzed budowy tramwaju. Kierowcy przejadą także ulicą Puławską od Goworka w kierunku placu.

Otwarte zostaną ulice Goworka i Spacerowa. Będzie nimi można pojechać - ale tylko na dół, do Belwederskiej. Pytanie, jak to wpłynie na ruch. Dziś autobusy skracające z Puławskiej w Goworka tkwią w korkach nawet kilka zmian świateł.

Najważniejsze, że wraca ruch na skrzyżowaniu z Belwederską, natomiast ze Spacerowej będzie można pojechać wyłącznie prosto, w Gagarina. Jedynie miejskie autobusy będą mogły także skręcić w prawo, w Belwederską.

Otwarta zostanie północna jezdnia ulicy Gagarina, na odcinku od Belwederskiej do Sieleckiej. Będą tu dwa pasy, po jednym w każdym kierunku. Dalej, od Sieleckiej do Czerniakowskiej, przejezdne będą już obie nitki drogi.

Ulice Sułkowicka i Nabielaka, którymi obecnie przeciskają się autobusy ZTM, stracą połączenie z ulicą Belwederską. Zostanie na nich wprowadzony ruch dwukierunkowy. Kierowcy dojadą do nich ulicami Sielecką, Chełmską lub Nowotarską i Stępińską do południowej jezdni Gagarina (zamknięty będzie jej fragment pomiędzy ulicami Stępińską a Sielecką).

Autobusy nie będą kluczyć Nabielaka i Sułkowicką

Obecnie autobusy linii: 131, 167, 168, 501, 519, 522, N31 i N81 jeżdżą ulicami Goworka i Spacerową w jednym kierunku - do Belwederskiej. Za kilka dni linie 131, 167, 168, N31 i N81 pojadą z Goworka i Spacerową prosto Gagarina. Pozostałe będą skręcały ze Spacerowej w prawo w Belwederską.

Na trasę przebiegającą ulicami Gagarina i Belwederską wrócą autobusy linii 180. Przestanie obowiązywać objazd ulicami Nabielaka i Sułkowicką. Otwartym fragmentem Puławskiej, przed placem Unii Lubelskiej, będą kursowały autobusy 222 i N37. Linia 119 w kierunku Wiśniowej Góry pojedzie ulicami: Batorego, Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Belwederską i Chełmską.

Spacerowa - organizacja ruchu UM

Problemy przeniosą się na inne skrzyżowanie

Złe wiadomości są takie, że na ferie zaplanowano rozpoczęcie budowy nowego ciepłociągu i torów tramwajowych na skrzyżowaniu Belwederskiej z Dolną i Chełmską, co będzie oznaczać, że utrudnienia przeniosą się w ten rejon. Jak twierdzą urzędnicy, to fragment, którego wykonawca nie mógł zbudować we wcześniejszym etapie, ze względu na konieczność zapewnienia objazdów. Warunkiem rozpoczęcia prac w tym miejscu jest udrożnienie skrzyżowania Belwederskiej i Gagarina.

Start tego etapu jest uzależniony od pogody. Wykonawca tramwaju do Wilanowa – Budimex – planuje też w styczniu zmiany na dwóch kolejnych skrzyżowaniach. Przy Witosa i przy alei Wilanowskiej ruch drogowy będzie odbywał się już przez nowo zbudowane, gotowe tory tramwajowe. Roboty budowlane zostaną przerzucone na drugą część skrzyżowań. W pierwszym kwartale 2024 roku ruch drogowy w Wilanowie Królewskim i Wysokim ma być przełożony na nowo zbudowaną jezdnię.

Kiedy ruszy tramwaj do Wilanowa? Padaj terminy

Ratusz tłumaczy się z opóźnienia. "Na termin uruchomienia tramwaju do Wilanowa wpłynął szerszy zakres przebudowy ciepłociągów na Mokotowie. Gdy wykonawca odsłonił rury okazało się, że ich część, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, jest w złym stanie technicznym. Zapadła decyzja o budowie ośmiu kilometrów rur ciepłowniczych, co zapewni mieszkańcom sprawność działania instalacji na wiele lat. Nowy harmonogram, zmieniony przez przebudowę rur ciepłowniczych zakłada niewielkie przesunięcie terminów. Tramwaj po ulicy Gagarina pojedzie na wiosnę 2024 roku, a do Wilanowa dotrze wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w 2024 roku" - deklaruje ratusz.

