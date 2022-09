Ważne skrzyżowanie na Bródnie w końcu otwarte

W sobotę, 10 września o godzinie 10, kierowcy mieli pojechać przebudowanym fragmentem ulicy Kondratowicza. Dostępny miał być odcinek między Rembielińską a Łabiszyńską. Przejezdna miała być także ulica Rembielińska. Pomimo zapowiedzi stołecznego ratusza, ulica pozostawała zamknięta co najmniej do niedzielnego poranka. Jak się okazało, zawiniła usterka sygnalizacji, którą wykonawca metra musiał wyeliminować, zanim ulica została oddana do użytku.