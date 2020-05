Odkryte pływalnie czekają na decyzję o otwarciu. "Jesteśmy w pełnej gotowości"

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ochota na warszawskich Szczęśliwicach Jacek Kubaczek poinformował, że gdyby zapadła decyzja ze strony rządu o otwarciu pływalni, placówka potrzebowałaby do trzech tygodni na przygotowania. - Większość jest gotowa, nie możemy jednak wymienić zeszłorocznej wody jeszcze, ponieważ do momentu, gdy nie będzie pewności, że możemy się otworzyć jest to nieopłacalne. Dopiero wtedy zrzucimy starą wodę i zdezynfekujemy gruntownie miejsce - wyjaśnił.