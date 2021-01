11 osób zatrzymanych po środowym "otwarciu sezonu" Strajku Kobiet

Po środowym proteście Strajku Kobiet w Śródmieściu zatrzymanych zostało jedenaście osób. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak przekazał, że w dziesięciu przypadkach ma to związek z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Wylegitymowano też ponad 200 osób. Policjanci zapowiadają skierowanie do sądu wniosków o ukaranie oraz notatek do sanepidu.