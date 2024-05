Atrakcje na wodzie i brzegach. Otwarcie sezonu nad Wisłą

- Największy nacisk kładziemy na stołeczną żeglugę pasażerską i rekreację na wodzie. Z każdym sezonem powiększa się oferta rejsów, którą proponują armatorzy, a organizacje pozarządowe związane z Wisłą tradycyjnie zapraszają do aktywności kajakarskiej, żeglarskiej, wioślarskiej i SUP - powiedział cytowany w komunikacie ratusza pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły Jan Piotrowski.

Warsztaty ogrodnicze i pokaz taneczny

Na stałe będzie działać tu studio teatralne dla ukraińskich dzieci i młodzieży. - To, co będziemy robić, to różnego rodzaju kameralne koncerty, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi i z mistrzami w swoich dziedzinach. Będziemy prowadzili zajęcia pracy z ciałem, emocjami i duchem medytacji. Ważna jest dla nas pomoc w integracji ludzi z doświadczeniem uchodźczym w polskim kontekście kulturowym. Będziemy to robili poprzez sztukę i współpracę - opowiadała Karolina Gruszka, aktorka i prezeska fundacji Teal House.