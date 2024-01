W Centrum Zdrowia Dziecka otwarto Pracownię Symulacji Okulistycznej. Sprzęt kupiła WOŚP

Pierwsza w Europie Pracownia Symulacji Okulistycznej została otwarta w Międzylesiu. Posłuży lekarzom w doskonaleniu umiejętności. Pracownia umożliwi symulację różnych problemów okulistycznych: diagnostycznych i chirurgicznych. Sprzęt do niej zakupiła Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" odbyło się otwarcie pierwszej w Europie Pracowni Symulacji Okulistycznej dedykowanej problemom okulistyki wieku rozwojowego. Sprzęt zakupiła fundacja WOŚP.

- Spokój będzie towarzyszył wszystkim, którzy będą się tutaj szkolili. Jest to kilka stanowisk, które pozwolą aby lekarze mogli nabrać pewności siebie przy bardzo trudnych operacjach, związanych z oczami dzieci - mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej, poświęconej otwarciu Pracowni.

Doprecyzował, że całe przedsięwzięcie kosztowało 4 miliony 685 tysięcy złotych.

Owsiak zaznaczył, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest związana z Centrum Zdrowia Dziecka już od bardzo wielu lat. - Program retinopatii wcześniaczej początek miał właśnie tutaj, w Centrum Zdrowia Dziecka. Tutaj postanowiliśmy zmienić rzeczywistość. Z jednego ośrodka stworzyliśmy 21 ośrodków, które diagnozują wcześniaki i bardzo wcześnie doprowadzają do tego, aby w odpowiednim momencie przeprowadzić zabieg, który ratuje ich wzrok - opowiedział Owsiak.

"Pracownia umożliwi symulację różnorodnych problemów okulistycznych"

Jak przekazał w komunikacie Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Pracownia Symulacji Okulistycznej w IPCZD to innowacyjne miejsce, które pomoże zarówno lekarzom specjalizującym się w dziedzinie okulistyki jak również specjalistom w tym zakresie doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać nowe doświadczenia. "Dzięki najnowocześniejszym technologiom i zaawansowanemu sprzętowi, pracownia umożliwi symulację różnorodnych problemów okulistycznych, zarówno diagnostycznych jak i chirurgicznych, występujących od okresu noworodkowego do lat 18" - doprecyzowano.

Pracownia Symulacji Okulistycznej w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"

- Ze względu na mały narząd jakim jest oko i delikatne tkanki oka, większość zabiegów okulistycznych przeprowadzanych jest przy użyciu mikroskopu operacyjnego, dlatego chirurgię tą nazywamy mikrochirurgią. Czas nauki mikrochirurgii jest długi. Dzięki wykorzystaniu symulatorów, nauka używania mikroskopu, mikronarzędzi, właściwych zachowań w czasie operacji będzie przebiegała znacznie szybciej. Ułatwi to późniejszą pracę na bloku operacyjnym i zdecydowanie zmniejszy liczbę powikłań - a więc zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszy koszty związane z leczeniem powikłań pooperacyjnych - powiedział, cytowany w komunikacie IPCZD prof. Wojciech Hautz, Kierownik Kliniki Okulistyki IPCZD.

Urządzenia do nauki diagnostyki oraz stanowiska do nauki chirurgii

Pracownia symulacji jest wyposażona w 2 urządzenia do nauki diagnostyki. Pierwsze z nich to biomikroskop, czyli lampa szczelinowa do nauki badania przedniego odcinka oka, oceny kata przesączania (jaskra) i oceny dna oka. Drugie to wziernik pośredni, służący do nauki dokładnej i pełnej oceny dna oka.

Pracownia została wyposażona również w 3 stanowiska do nauki chirurgii. Pierwsze z nich to symulator, który wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do nauki chirurgii zaćmy i chirurgii odwarstwionej siatkówki. Drugie to stanowisko do nauki zaopatrywania urazów oka z wykorzystaniem sztucznych gałek ocznych. Ostatnie - wykorzystujące prawdziwy sprzęt chirurgiczny- mikroskop operacyjny i fakoemulsyfikator i prawdziwe mikronarzędzia - do nauki chirurgii zaćmy, jaskry i odwarstwionej siatkówki z wykorzystaniem sztucznych gałek ocznych.

- Fundacja WOŚP po raz kolejny pokazała nam jak istotnie wpływa na rozwój medycyny w Polsce. Dzięki tej pracowni, zespół Kliniki Okulistycznej IPCZD będzie mógł pomagać pacjentom jeszcze skuteczniej i bezpieczniej, ale także dzielić się swoim doświadczeniem wykorzystując najbardziej zaawansowane techniki symulacji z innymi lekarzami z ośrodków w całym kraju. Dziękujemy Fundacji za nieustające wsparcie i pomoc we wprowadzaniu najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych - powiedział, cytowany w komunikacie przez Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" dr n. med. Marek Migdał, Dyrektor IPCZD.

Tegorocznym hasłem "Płuca po pandemii"

Już za kilka dni odbędzie się 32. Finał WOŚP. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem "Płuca po pandemii". Finał dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc po pandemii dla dzieci i dorosłych.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja planuje zakup m.in. urządzeń służących do diagnostyki obrazowej, rezonansów magnetycznych, aparatów ultrasonograficznych, polisomnografów, przenośnych spirometrów, systemów do badań bronchoskopowej, sprzętu do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii.

WOŚP wspiera polski system opieki medycznej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 31 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym - czyli Finałom - wspiera polski system opieki medycznej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych, które przeznaczono na zakup 71,5 tysiąca najróżniejszego sprzętu medycznego. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko, Fundacja między innymi w ubiegłym roku grała na rzecz osób dorosłych. W styczniu 2023 roku udało się zebrać 243 259 387,25 zł na walkę z sepsą. W tym roku około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz WOŚP.

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl, TVN24