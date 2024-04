Lekcja pierwsza: język angielski. Poprowadził ją kandydat na prezydenta stolicy

W środę prezydent Warszawy i ubiegający się o reelekcję na to stanowisko Rafał Trzaskowski oficjalnie otworzył budynek jedynego na terenie Wesołej liceum ogólnokształcącego. Poprowadził też pierwszą lekcję angielskiego. Z kolei na Białołęce był lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który przedstawił kandydatów ugrupowania do rady miasta, rad dzielnic i sejmiku mazowieckiego.

- Edukacja to nasz absolutny priorytet, największa pozycja w budżecie. Przez te ostatnie pięć lat zbudowaliśmy 15 szkół i 26 przedszkoli - mówił podczas otwarcia pierwszego na terenie dzielnicy Wesoła liceum ogólnokształcącego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Będzie się wam tu dobrze uczyć i zdobywać nowe umiejętności, oraz co najważniejsze – przyjaźnie. Trochę wam zazdroszczę, bo dla mnie liceum to był najfajniejszy czas w moim życiu i żałuję, że trwał tak krótko – dodał, wręczając dyrektorce szkoły – Izabeli Nowackiej, klucz do nowego budynku szkoły przy ul. Słowackiego 3.