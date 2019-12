Komunikacja po otwarciu metra na Wolę. Konsultacje oko w oko z urzędnikami

Budowa metra na Wolę jest już na ostatniej prostej. Urzędnicy zapewniają, że pociągi podziemnej kolejki ruszą w kwietniu. Otwarcie kolejnych stacji ma poprawić dojazd z Woli do Śródmieścia i na Pragę. Dogodną przesiadkę mają zyskać również mieszkańcy Bemowa, osiedli w zachodniej części miasta, a także Leszna, Mariewa, Koczargów czy Babic.

Ale jak to będzie wyglądało w praktyce? Zarząd Transportu Miejskiego położył na stół swoje propozycje zmian.

"W przygotowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego projekcie zmian głównym założeniem jest zatem zapewnienie dogodnego dojazdu do metra, przy utrzymaniu wielu bezpośrednich połączeń ze Śródmieściem, przede wszystkim tramwajowych. Propozycje korekt tras obejmują 26 linii autobusowych, a po ich wprowadzeniu godzinach szczytu z przystanków przy stacji Księcia Janusza w kierunku Jelonek i Nowego Bemowa autobusy będą odjeżdżały co około minutę" – podaje ZTM i zachęca mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.