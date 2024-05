Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali trzech mężczyzn, którzy mogli dokonywać wypłat dzięki zdobytym nielegalnie kodom BLIK. Z informacji mundurowych wynika, że pokrzywdzona została kobieta, którą oszuści wprowadzili w błąd, co do swojej tożsamości. Mieli ją informować, że są pracownikami banku i przy użyciu kodów doprowadzili ją do utraty pieniędzy.