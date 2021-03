Celebrytki straciły milion złotych. Oszuści wmawiali im, że padły ofiarą hakerskiego ataku

W jednostkach warszawskich prokuratur prowadzone są cztery takie sprawy. - Jedno postępowanie dotyczy usiłowania wyłudzenia kwoty blisko 70 tysięcy euro. W pozostałych trzech sprawach doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w dwóch wysokość szkody przekracza wartość mienia w znacznej wartości, to jest kwotę 200 tysięcy złotych. Dwa postępowania dotyczą również kierowania gróźb karalnych - przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Tłumaczył, że pieniądze są zagrożone atakiem hakerskim

Rozmówca zmanipulował kobietę i nakłonił, by przelała 152 tysiące złotych na wskazany rachunek bankowy. Aktorka podała mężczyźnie dane do logowania w systemie bankowości elektronicznej, a następnie skontaktowała się z bankiem, by ten przelew autoryzować. Gdy przekazała rozmówcy, że zamiast 152 tysięcy przesłano 15 200 złotych, on tłumaczył, że to z powodu ataku hakerskiego. Ten zabieg miał uwiarygodnić oszusta i przekonać kobietę do dalszej współpracy.