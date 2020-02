Mieli planować zamach w szkole, bo czuli się szykanowani. "Nigdy nie sygnalizowali problemów"

"Zdyscyplinowani, zdolni i spokojni uczniowie"

Nastolatkowie mieli poczucie szykanowania przez część rówieśników. To miał być motyw, który popchnął ich do przygotowywania zamachu.

"Pragniemy poinformować, że dyrekcja szkoły zaapelowała do rodziców uczniów szkoły, do której uczęszczali podejrzani o próbę zamachu, by podczas ferii znaleźli czas na rozmowę ze swoimi dziećmi o zaistniałym problemie. Informujemy również, że szkoła, do której uczęszczali podejrzani, przykłada dużą wagę do prowadzonych przez psychologa i pedagoga zajęć adaptacyjno-integracyjnych na początku roku szkolnego w klasach pierwszych" - zaznaczył Opala.