Konflikt w muzeum POLIN. Dariusz Stola wydał oświadczenie

Były dyrektor muzeum POLIN profesor Dariusz Stola jest gotów zrezygnować ze stanowiska, na które miał być mianowany po konkursie. Tłumaczy to dobrem muzeum.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest gotowe do zawarcia porozumienia z pozostałymi założycielami POLIN w sprawie powołania dyrektora instytucji - podał z kolei resort. Odniósł się w ten sposób do oświadczenia prof. Dariusza Stoli, w którym napisał on, że dla dobra POLIN "gotów jest zaakceptować warunki pozwalające na zażegnanie kryzysu".