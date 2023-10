"Brak paliwa" na stacji. "Karetka nie była dostępna przez 1,5 godziny. To niedopuszczalne"

Karetki mają problemy z zatankowaniem paliwa - alarmują dwaj dyrektorzy pogotowia. Ratownicy medyczni nie mogli napełnić baków m.in. pod Ostrołęką oraz w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą. O sprawie został poinformowany Orlen. Pisma, jakie zostały skierowane do koncernu, opublikował jeden z radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wiele sygnałów od ratowników medycznych

Pierwsze datowane jest na 2 października i jego autorem jest Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans". Czytamy w nim, że do dyrekcji pogotowia docierało "wiele sygnałów od zespołów ratownictwa medycznego o braku możliwości zatankowania oleju napędowego".

"Sytuacja jest bardzo poważna, bo brak paliwa występował w powiatach: piaseczyńskim, grójeckim i tarczyńskim W wielu sytuacjach nasi pracownicy byli zmuszeni do dalszego poszukiwania stacji benzynowych z jakimkolwiek paliwem" - czytamy w piśmie.

Pogotowie przypomina, że zgodnie z umową Orlen przedstawił wykaz stacji benzynowych, na których można zatankować karetki. "Nasza jednostka w statucie ma ratować ludzie życie i zdrowie, a w weekend mieliśmy utrudnioną możliwość realizowania swoich podstawowych działań. Nasze zespoły zostały zmuszone do opuszczenia swoich rejonów operacyjnych w celu poszukiwania stacji z możliwością uzupełnienia paliwa" - pisze dyrektor Karol Bielski do spółki Orlen i prosi o zapewnienie, że w przyszłości do takich sytuacji nie będzie dochodziło.