Ostatnie dni wakacji z kulturą żydowską. Rozpoczął się festiwal "Warszawa Singera"

To już 17. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej "Warszawa Singera". W programie spektakle, koncerty, spotkania oraz wydarzenia dla dzieci. Ze względu na pandemię liczba widzów została ograniczona. Wszystkie większe imprezy w ramach festiwalu będą transmitowane on-line.

Sytuacja epidemiczna i zaostrzone normy sanitarne wymagają, aby wszystkie wydarzenia były bardziej kameralne. Jednak jak zapewniają organizatorzy, festiwal nie straci przez to na atrakcyjności. - Program tegorocznej edycji jest równie bogaty, jak dotychczasowych. Różnica polega na tym, że będziemy mogli wpuszczać ograniczoną liczbę widzów - przekazała Hanna Pałuba, dyrektor programowa festiwalu "Warszawa Singera". Wszystkie większe imprezy odbywające się w ramach festiwalu będą transmitowane online.

Wśród wydarzeń otwierających w sobotę 17. edycję "Warszawy Singera" był spektakl "Brzechwałki" skierowany do najmłodszych widzów oparty na wierszach Jana Brzechwy, a także etiuda "Płaszcz Józefa" w wykonaniu aktorów wywodzących się z Uniwersytetu Trzeciego Wieku Centrum Kultury Jidysz przy Teatrze Żydowskim.

Muzyka podczas festiwalu

Podczas festiwalu będzie można usłyszeć dawne piosenki we współczesnych interpretacjach, między innymi Jana Młynarskiego i grupy Combo. Zostaną one zaprezentowane również w spektaklach kabaretowych Teatru Żydowskiego i na koncercie "Mieczysław Fogg – co nam zostało z tamtych lat" w wykonaniu Retro Orchestra. Na tegorocznym festiwalu zaprezentowany zostanie najnowszy projekt zespołu KROKE - muzyka filmowa i teatralna z repertuarem z niedawno wydanej płyty Rejwach.