Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją

Warszawa żegna świąteczną iluminację z Traktu Królewskiego wraz z zakończeniem karnawału. Rozświetlone ulice będzie można podziwiać do najbliższego weekendu 17-18 lutego. W tym roku świąteczne dekoracje nawiązują do lat 50. i 60. XX wieku. Ich klimat przypomina kultowy samochód Syrena, sklepowa waga, czy telefon z tarczą.

Ścisłe centrum Warszawy oświetliły stylowe bombki, choinkowe lampki i łańcuchy z korowego papieru. Z kolei na ulubionym deptaku mieszkanek i mieszkańców stolicy pojawiły się rekwizyty, nawiązujące do filmu "Kingsajz" Juliusza Machulskiego. To m. in. saturator, sklepowa waga oraz telefon z tarczą. Iliminacja została przygotowana przez firmę Multidekor.