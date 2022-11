W stolicy do wymiany zostało prawie 6 tysięcy kopciuchów. "Pierwszego stycznia te kotły stają się nielegalne"

Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego i władz Warszawy apelują do mieszkańców, by jak najszybciej pozbyli się przestarzałych pieców - zostało ich w stolicy mniej niż 6 tysięcy. Najwięcej w Wawrze. Likwidacja tzw. kopciuchów na Mazowszu ma zostać przeprowadzona do końca roku.

5 tys. 852 to aktualna liczba kopciuchów w stolicy, 5 tys. 479 z nich, to urządzenia znajdujące się w lokalach prywatnych - podała rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth.

Najwięcej pieców, które nie spełniają wymogów i muszą zostać zlikwidowane, jest w Wawrze - 1 tys. 667, Białołęce - 919 i Rembertowie-745, a najmniej pozostało na Ochocie - 12, w Śródmieściu - 22 i na Żoliborzu - 25.

Rzeczniczka podała, że w realizacji jest obecnie 1 tys. 615 umów lub wniosków dotyczących wymiany tego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. To oznacza, że o wsparcie w wymianie pieców nie ubiegano się jeszcze w 4 tys. 237 przypadków.

Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej przypomniał na spotkaniu z mediami, że na złożenie wniosku o dopłatę na wymianę kotła pozostało tylko 39 dni. Można otrzymać do kilkunastu tysięcy złotych na dom, a w nowym roku dotacja może nie być dostępna - wskazał.

– Dlatego apeluję do tych właścicieli domów, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o dopłatę na wymianę kotła. Warto z tej dotacji skorzystać, ponieważ po nowym roku może być ona niedostępna. "Kopciuchy" bardzo skutecznie zanieczyszczają powietrze na naszych osiedlach, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Wymieńmy je więc w trosce o zdrowie nasze i naszych bliskich - powiedział.

Jak przekazał ratusz dokumenty w wersji papierowej można składać w dowolnym urzędzie dzielnicy lub wysłać pocztą. Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać na stronie urzędu lub pod numerem infolinii: 22 325 96 06, która czynna jest od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00.

Ekodoradcy pomogą w wypełnieniu wniosku o dotację

Do apelu rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego przyłączyła się Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator do spraw zielonej Warszawy. – W każdej z dzielnic działają ekodoradcy, którzy nie tylko zachęcają do wymiany starego pieca, ale też pomagają w wypełnieniu wniosku o dotację. Na Białołęce i w Wawrze działają dodatkowo dwa stacjonarne punkty doradztwa energetycznego. Używanie kopciucha będzie zabronione już od stycznia przyszłego roku, a mieszkańcy którzy się do tego nie zastosują, mogą liczyć się z mandatem lub grzywną – mówiła Młochowska.

Mandat za używanie przestarzałych pieców

Warszawa wydała dotąd ponad 60 mln zł na dotacje do wymiany pieców - od 2017 r. wymieniono ich 4 tys. 806 - 3 tys. 65 prywatnych i 1 tys. 741 komunalnych podała rzeczniczka stołecznego ratusza.

Rzeczniczka przypomniała, że oprócz miejskich środków dofinansowanie - także na termomodernizację budynków - można znaleźć w zewnętrznych programach, w których miasto bierze udział - "Stop Smog" i "Czyste Powietrze.

Wcześniej ratusz zapowiadał wzmożone kontrole straży miejskiej u użytkowników tzw. kopciuchów - za palenie w nich od nowego roku grozi od 500 do 5 tys. zł mandat.

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców Mazowsza do wymiany tzw. kotłów bezklasowych - poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej i informacji w dokumentacji kotła do końca 2022 r. Kotły 3 i 4 klasy mają być wymienione do końca 2027 r

Autor:mg

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP